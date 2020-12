Catania, nascondeva marijuana dentro pacco regalo: arrestato 34enne

Nascondeva la marijuana dentro un pacco regalo: un arresto a Librino.

Nelle scorse ore, gli agenti del commissariato del quartiere catanese di Librino hanno arrestato il pregiudicato Giulio Ambra di 34 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo nascondeva la marijuana in maniera originale.

L’uomo, è stato notato alla guida di un’autovettura mentre faceva avanti e indietro frettolosamente lungo il Viale Grimaldi. L’autovettura era senza assicurazione per responsabilità civile e, inoltre si era a conoscenza che l’uomo era privo di patente di guida per non averla mai conseguita. Immediatamente fermato, il malvivente ha riferito di trasportare un pacco regalo natalizio che, effettivamente, sul lato passeggero, era presente.

I poliziotti hanno però approfondito il controllo e deciso di aprire il pacco regalo dentro cui vi erano 2 kili e 40 grammi di marijuana che è stata sequestrata penalmente. Pertanto Ambra è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno proceduto al sequestro amministrativo dell’autovettura poichè, come detto, la conduceva senza patente e senza assicurazione. Al pregiudicato inoltre sono stati irrogati anche 10 mila euro circa di sanzioni pecuniarie il cui pagamento è necessario per avere restituita l’autovettura che attualmente, di proprietà di un suo familiare che gliel’ha prestata, è stata affidata ad un custode giudiziale esterno.