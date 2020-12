Covid-19, l’obiettivo di Musumeci: “Tutti i siciliani vaccinati entro l’estate”

Vaccino per tutti entro l'estate: è questo l'obiettivo del Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

Da qualche ora, grazie al piano nazionale ottenuto, l’idea di un vaccino con cui poter finalmente debellare il Covid-19 è decisamente più concreta. Nello Musumeci, Presidente della Regione siciliana, ha rilasciato ai microfoni di Sky TG24 (durante la trasmissione “I numeri della pandemia”) importanti dichiarazioni a riguardo.

“La consegna dei vaccini anti Covid nelle regioni sarà graduale – ha premesso Musumeci -. Noi dovremmo riceverne come prima dotazione 141 mila dosi per sottoporre subito al trattamento il personale sanitario, quello in trincea, maggiormente esposto al contagio, le persone anziane e quelle fragili.

L’obiettivo nazionale – ha aggiunto – e quindi il nostro auspicio è che, entro l’estate tutta la popolazione possa essere vaccinata. Se si manterrà il cronoprogramma stabilito del Governo centrale, credo che entro maggio o giugno si possa completare il trattamento per tutti i cinque milioni di siciliani”