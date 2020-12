Pagamento pensioni gennaio 2021 sarà anticipato: le date ufficiali

Per salvaguardare la popolazione dal rischio contagio, per facilitare l'accesso agli sportelli postali e la distribuzione delle pensioni mensili, il pagamento pensioni gennaio 2021 è stato anticipato a fine dicembre. Lo ha annunciato il capo della Protezione civile.

Sarà anticipato a dicembre il pagamento pensioni gennaio 2021: partirà il 28 dicembre, così come è stato annunciato dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli in una dichiarazione rilasciata a Radio Radio.

L’ordinanza è già stata firmata lo scorso 10 dicembre e prevede che “allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili di competenza del mese di gennaio 2021, è anticipato dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021; di competenza del mese di febbraio 2021, è anticipato dal 25 gennaio 2021 al 30 gennaio 2021“.

Pagamento pensioni anticipato: le date di gennaio 2021

L’ordinanza anticipa a dicembre il pagamento pensioni gennaio 2021, che potranno essere riscosse dal 28 dicembre al 2 gennaio; dal 25 al 30 gennaio sarà invece possibile riscuotere le pensioni del mese di febbraio 2021.

Ancora una volta, il metodo previsto per il pagamento delle pensioni è quello dello scaglionamento: i beneficiari verranno scaglionati all’interno dei giorni lavorativi disponibili tra il 28 dicembre e il 2 gennaio, a seconda della lettera iniziale del cognome. Il calendario ufficiale per il pagamento pensioni gennaio 2021 non è ancora stato stilato ma le date utili per il pagamento sono cinque, escluso il giorno di Capodanno. Inoltre, è probabile che il 31 dicembre le pensioni verranno distribuite solo durante la mattina, trattandosi di un giorno pre-festivo.

Il calendario è valido solo per i beneficiari che ritireranno la pensione in contanti presso gli uffici postali. A coloro che, invece, usufruiranno dell’accredito diretto per il pagamento pensioni gennaio 2021 l’accredito sul conto avverrà il secondo giorno bancabile del mese, quindi lunedì 4 gennaio 2021 (infatti, se la regola è che l’accredito avvenga il primo giorno bancabile del mese, gennaio costituisce un’eccezione).