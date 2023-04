Pensioni maggio 2023: il calendario dei pagamenti a Catania

Pensioni maggio 2023: le Poste hanno pubblicato il calendario dei pagamenti previsti per il mese corrente nella provincia di Catania.

Poste Italiane ha rilasciato una comunicazione in cui ha reso il calendario dei pagamenti delle pensioni per il mese di maggio 2023. In particolare, Poste Italiane ha realizzato un calendario relativo agli uffici postali della provincia di Catania, anche tenendo in considerazione la festività del 1° maggio.

La necessità del calendario, come spiegato da Poste Italiane, nasce dalla volontà di evitare assembramenti agli uffici postali e funziona in ordine alfabetico per tutti coloro i quali ritirano la pensione in contanti. Considerando la festività nazionale del 1° maggio, sarà possibile ritirare la pensione nei 128 uffici postali e nei 118 Postamat della provincia di Catania a partire da martedì 2 maggio 2023.

Il calendario da seguire sarà il seguente:

i cognomi dalla A alla C martedì 2 maggio;

martedì 2 maggio; dalla D alla K mercoledì 3 maggio;

mercoledì 3 maggio; dalla L alla P giovedì 4 maggio;

giovedì 4 maggio; dalla Q alla Z venerdì 5 maggio.

Si ricorda che il pagamento effettuato a inizio maggio fa riferimento alle pensioni del mese di aprile. Inoltre, a partire da martedì 2, le pensioni saranno disponibili anche anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. Infine, i possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution potranno prelevare in contanti dai 118 ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.