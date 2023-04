Catania, scoperto “bazar” di pezzi d’auto: 8 denunce e 6 arresti

Furti di parti d'auto e moto nel Catanese: 8 denunce e 6 arresti di individui già noti alle forze dell'ordine del comando provinciale dei carabinieri della città.

Il comando provinciale dei carabinieri di Catania, nel corso di un’operazione di contrasto ai furti di parti d’auto e moto, ha messo agli arresti alcuni individui del Catanese già noti alle forze dell’ordine. Infatti, sono state catturate due persone nel quartiere Picanello le quali, in un garage privato, provvedevano a smontare i pezzi di una Peugeot 2008 rubata recentemente e altri tre individui tra Misterbianco e San Giovanni La Punta, anch’essi dediti al furto aggravato ai fini di rivendita.

Inoltre, è stato denunciato un 61enne di Catania, gestore di un’attività commerciale abusiva all’interno della quale venivano smerciate appunto parti di autoveicoli e motocicli, per un ammontare economico che arriverebbe addirittura a quota 160.000 euro. Si tratta dell’ennesima misura messa in atto dalle forze dell’ordine, in un business continuo che pare non lasciare respiro.