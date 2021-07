Pagamento pensioni agosto 2021 anticipato: il calendario

Pagamento pensioni agosto 2021: anticipate anche questa volta le date utili al ritiro presso gli uffici postali. Ecco come si procederà ed il probabile calendario.

Secondo quanto recentemente confermato, anche il pagamento pensioni agosto 2021 verrà anticipato per scaglionare l’ingresso presso gli uffici postali italiani e, di conseguenza, per limitare il rischio contagio. La misura anticipata serve anche ad evitare gli assembramenti.

Sebbene il calendario INPS dettagliato non sia ancora certo, la riscossione delle pensioni presso gli uffici postali dovrebbe partire il prossimo 27 luglio 2021 e protrarsi fino a sabato 31 luglio 2021.

Si esplicita che le date di accredito di pensioni, invalidità, accompagnamento, indennità, cassa integrati e lavoratori in disoccupazione Naspi sono cambiate per un’importante novità legislativa con un anticipo del pagamento, ipotizzato dal Governo Conte per evitare assembramenti negli uffici postali.

Sempre al fine di evitare i contagi, anche per questo mese viene indicato un calendario con una suddivisione per cognome che segue l’ordine alfabetico: i pensionati, dunque, potranno ritirare le somme nel giorno prestabilito ed evitare troppa confusione. Occorrerà, comunque, rispettare le norme anti-Covid: sarà necessario indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza.

Pagamenti pensioni agosto 2021: le ipotetiche date

Il calendario relativo alla riscossione delle pensioni (per chi sarà possessore di un libretto postale, un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution) non è stato ancora confermato, eppure si ipotizza che la suddivisione procederà così:

A – B: ritiro pensione il giorno martedì 27 luglio ;

ritiro pensione il giorno ; C – D: ritiro pensione il giorno mercoledì 28 luglio ;

ritiro pensione il giorno ; E – K: ritiro pensione il giorno giovedì 29 luglio ;

ritiro pensione il giorno ; L – O: ritiro pensione il giorno venerdì 30 luglio ;

ritiro pensione il giorno ; P – Z: ritiro pensione il giorno sabato 31 luglio.

Inoltre, anche questo mese, la consegna della pensione per i cittadini di età pari o superiore a 75 anni potrà avvenire a domicilio, grazie ad un’apposita delega ai Carabinieri, in maniera totalmente gratuita. Si tratta di un servizio utile che dovrebbe continuerà almeno fino alla fine dell’emergenza Coronavirus.

Pagamento pensioni agosto 2021 su conto bancario

Al contrario, le banche dovrebbero accreditare gli importi sul conto corrente di ciascun pensionato il prossimo 2 agosto 2021, ovvero nel corso del primo giorno bancabile del mese.