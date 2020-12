Musumeci: “Pronti al peggio, a Natale massimo 4 o 5 persone a tavola”

Il presidente della Regione Siciliana invita alla prudenza durante le festività natalizie. Musumeci dà indicazioni sul numero di persone a tavola e sui rientri.

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, invita i siciliani alla cautela. In una intervista, rilasciata a Rainews24, Musumeci ha dichiarato: “Pronti al peggio ma dobbiamo essere ottimisti. Il Natale si può passare con i propri cari in famiglia, massimo 4-5 a tavola ed evitando che ci siano anziani, il più vulnerabili”.

Per quel che riguarda gli arrivi in Sicilia, già iniziati e attesi ancora nei prossimi giorni, per le festività natalizie, il presidente si dichiara sereno riguardo alle misure preventive, che prevedono tamponi per chiunque faccia rientro nell’Isola. Le misure sono scattate da oggi e, per Musumeci, “arrivano assolutamente nel momento giusto”. “Questo tipo di misura non è obbligatoria, abbiamo deciso noi di adottarla – ha detto – per rendere più sicura la comunità siciliana. Prima di avviarla avevamo bisogno di preavvertire chi arrivava in Sicilia e abbiamo dato 4-5 giorni di tempo”.