Ordinanza Musumeci, falla nei controlli: in arrivo ulteriore stretta

La Regione Siciliana si prepara ad accogliere gli arrivi dei rientranti e dei turisti in Sicilia con tutte le precauzioni possibili. L’ordinanza Musumeci firmata dal governatore negli scorsi giorni predispone controlli serrati per chi, a partire da lunedì 14 dicembre, si rechi nell’Isola. Tre, in sostanza, le possibilità: tampone rapido all’arrivo, tampone molecolare in laboratorio autorizzato, a proprie spese, o isolamento domiciliare di 10 giorni. Fermo restando l’obbligo di registrarsi sul portale www.siciliacoronavirus.it.

Negli aeroporti di Catania e di Palermo sono già attivi, o lo saranno da lunedì, gli screening per chi arriva da voli nazionali (per l’estero è obbligatorio aver effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia). Il problema maggiore, invece, si presenta per chi raggiunge la Sicilia in treno o con mezzi propri. In questo caso, lo screening all’arrivo sarebbe garantito solo a Messina e nelle stazioni del Messinese. Per tutti gli altri, invece, sarebbero garantite solo le possibilità del tampone in laboratorio o l’isolamento domiciliare. A preoccupare di più, però, è la possibilità che chi arriva possa eludere i controlli, malgrado l’obbligo di registrazione sul sito online. I problemi di tracciamento non sono indifferenti e, nel peggiore dei casi, potrebbero generare notevoli difficoltà nella macchina del tracciamento, con conseguente difficoltà nel rintracciare e isolare i casi positivi.

Per questo, come anticipa il Giornale di Sicilia, sarebbe in arrivo un’ulteriore ordinanza che predispone controlli anche nel resto dell’Isola o una circolare esplicativa. Le novità potrebbero arrivare già nelle prossime ore, così da entrare in vigore in tempo per lunedì 14, data in cui scatteranno le verifiche e lo screening per chi rientra. Alcune province, nel frattempo, si sono attrezzate. Nel Siracusano, per esempio, sono state attivate quattro postazioni per lo screening dedicato ai rientranti.

