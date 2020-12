Ryanair lancia offerta di Natale: voli da 5 euro anche da Catania

Ryanair torna a proporre offerte low cost in vista delle vacanze di Natale. Ecco la lista dei voli che partono dall'aereoporto Fontanarossa di Catania.

La nota compagnia aerea Ryanair torna a proporre sconti in vista delle festività natalizie. Anche se quello di quest’anno sarà un Natale diverso a causa dell’evolversi della pandemia in tutto il mondo, Ryanair ha deciso di tornare ad investire in voli low cost. La nuova promozione prevede biglietti aerei a partire da 5 euro con un’ampia scelta di destinazioni nazionali e internazionali. L’offerta è valida per le prenotazioni effettuate entro la giornata di oggi, cioè l’11 dicembre, per i voli inseriti tra il 10 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020.

Ryanair: voli da e per Catania

Tra le varie città, non sono state escluse le partenze dall’aeroporto Fontanarossa di Catania. Proprio da Catania tutti i voli saranno al costo di 5 euro (solo andata). Ecco la lista dei voli da Catania che aderiscono all’iniziativa:

Bari;

Cagliari;

Cracovia;

Francoforte (Main);

Milano Bergamo;

Perugia;

Pisa;

Torino;

Trieste;

Vienna.

Per prenotare e consultare l’elenco completo, si consiglia di visitare il sito della compagnia.