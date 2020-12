Ordinanza Musumeci: nuove regole per centri commerciali e ristoranti

Nuova ordinanza del presidente Musumeci in Sicilia: si prevedono misure più restrittive per centri commerciali, negozi, pizzerie e ristoranti. I dettagli.

Pubblicata ieri la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che regolerà le festività natalizie. Tra le principali novità, figurano nuove regole anche per centri commerciali, ristoranti e pizzerie. Vediamo di che si tratta. Si ricorda che l’ordinanza sarà in vigore da lunedì 14 dicembre.

Cosa cambia nei centri commerciali

A causa del sovraffollamento in negozi e centri commerciali e dal pericolo di contagio nei luoghi chiusi, la nuova ordinanza prevede ulteriori misure finalizzate alla verifica del rispetto delle misure contenitive del contagio da Covid-19.

Durante l’orario di apertura degli esercizi pubblici, con particolare riferimento al settore commerciale, fermo restando l’obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d’aria nonché la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi sono tenuti a comunicare all’Asp il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all’esterno del locale. I Centri commerciali pluri-negozio dovranno munirsi di strumenti “contapersone” agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti.

Regole per ristoranti e pizzerie

Restrizioni anche per ristoranti e pizzerie che, nei prossimi giorni, si prepareranno ad accogliere diversi clienti. Titolari di ristoranti e pizzerie hanno anche l’obbligo di conservare l’elenco dei clienti serviti ai tavoli per un periodo di almeno due settimane, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, così da garantirne la disponibilità per le autorità sanitarie.