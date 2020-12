Covid-19, si pensa ad app per gestire vaccinazione

Un'app per prenotare i vaccini anti-Covid e registrare i vaccinati: tutti i dettagli in merito.

Una volta ottenuto il tanto atteso vaccino anti-Covid, come occorrerà gestire la distribuzione? Si penserebbe ad un’app riservata alla prenotazione del vaccino, oltre che alla registrazione dei vaccinati.

In particolare, l’applicazione in questione (di cui si fa menzione nell’ambito del Piano vaccini a cui i vertici starebbero lavorando) metterebbe in rete il sistema di distribuzione, somministrazione e tracciamento e permetterebbe una più semplice e veloce gestione della vaccinazione.

Secondo le ultime indiscrezioni, questo strumento non permetterebbe soltanto di effettuare la propria prenotazione ma anche di ricevere avvisi sulla data del richiamo. Inoltre, così, sarà possibile sapere dove e come è stata somministrata la dose e, di conseguenza, controllare agevolmente anche eventuali reazioni.