Catania, tutti gli autovelox per il mese di dicembre

Il Comune di Catania ha reso note le strade e il calendario degli autovelox presenti in città per il mese di dicembre.

La direzione del Corpo di Polizia Locale informa di aver disposto presidi mobili di controllo con l’uso di Autovelox in vari siti della città, come previsto dal decr. pref. 45/2006 e successive integrazioni, per garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni, nel rispetto dei limiti di velocità.

Il calendario dei controlli per il mese di dicembre 2020 prevede:

• Viale Artale Alagona sarà presidiato nei giorni 1/4/7/11/14/15/18/21/22/28/29 dicembre 2020;

• Viale Lorenzo Bolano sarà presidiato per tutto il corrente mese;

• Via Don Minzoni sarà presidiato nei giorni 2/3/9/10/16/17/23/24/30/31 dicembre 2020.

I viali Lorenzo Bolano, Felice Fontana, Ruggero di Lauria, Odorico da Pordenone e via Don Minzoni sono quotidianamente presidiati da pattuglie di vigili urbani con turni che ricoprono l’arco dell’intera giornata.