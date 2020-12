Coronavirus, altri 621 positivi a Catania: i dati di oggi sulla Sicilia

Coronavirus: continua l'incremento dei positivi in Sicilia con 27 decessi nelle ultime 24 ore. Anche oggi, è Catania a registrare il maggiore incremento. I dati.

Continuano a salire, seppur di poco, i casi di Coronavirus in Sicilia. Il bollettino pubblicato dal Ministero della Salute, segnala oggi un incremento di 1.483 nuovi positivi. Scende tuttavia il numero degli attuali positivi (-111) per un totale di 39.731 attuali positivi nell’Isola. Anche oggi si registra un numero consistente di decessi, anche se in diminuzione rispetto ai giorni scorsi: sono 27 le vittime nelle ultime 24 ore per un totale di 1.616 dall’inizio dell’epidemia.

Consistente, tuttavia, il numero di guariti: sono oggi 2.455 per un totale di 25.221 dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda la distribuzione dei positivi nelle province, anche oggi è Catania a registrare un numero particolarmente alto. Sono 621 i nuovi positivi nella provincia etnea. Ma vediamo i casi provincia per provincia.

I casi provincia per provincia

Palermo: 19.430 (390)

(390) Catania: 18.046 (621)

(621) Messina: 6.489 (242)

(242) Ragusa: 5.771 (42)

(42) Trapani: 4.628 (70)

(70) Siracusa: 3.978 (60)

(60) Agrigento: 2.962 (0)

(0) Caltanissetta: 2.780 (52)

(52) Enna: 2.459 (6)

E in Italia?

Il nuovo bollettino indica la presenza di nuovi 20.709 soggetti positivi (a fronte di 207.143 tamponi effettuati). Così si riducono a 761.230 gli attualmente positivi al virus Sars-Cov-2 (18.715 meno di ieri). Si registrano, inoltre, nuovi 684 decessi.

I nuovi guariti ed i dimessi nel corso delle ultime 24 ore sono, invece, 38.740.