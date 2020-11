Bonus affitto Sicilia: quando arriveranno i contributi

Bonus affitto Sicilia: assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone comunica gli ultimi aggiornamenti in merito al contributo. Ecco quando arriverà.

Bonus affitto Sicilia: la lista dei beneficiari è stata già pubblicata qualche giorno fa, tuttavia non era ancora chiaro quando sarebbero arrivati i contributi. La Regione Siciliana pubblica oggi un aggiornamento in merito con una nota dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone.

Bonus affitto Sicilia: ecco quando arriverà

“A proposito del “bonus affitto” della Regione – ha dichiarato Falcone – vogliamo ricordare che prima di Natale saranno undicimila le famiglie che avranno dal governo Musumeci un sostegno finanziario dopo una lunga parentesi di nulla, durata ben sei anni.

Non solo, oggi per la prima volta la Regione Siciliana non ha voluto appesantire i Comuni, facendosi carico della fase di istruttoria con le proprie strutture, fino anche nell’attuale fase di esame delle domande non idonee. Entro Natale sarà pubblicato il nuovo bando 2019/2020 con una dotazione finanziaria quasi triplicata, ben 19 milioni di euro, e l’estensione degli aiuti anche agli studenti fuorisede”.