Catania, monumenti illuminati di rosso contro violenza sulle donne

“L’amore è un’altra storia”: i monumenti di Catania si tingono di rosso e sono previste iniziative contro violenza sulle donne.

L’amministrazione Comunale, con l’Assessorato alle Pari Opportunità, retto da Barbara Mirabella, ha promosso una serie di azioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto al fenomeno della violenza contro le donne, anche al fine di promuovere una corretta cultura della relazione uomo-donna in ogni età e nella prospettiva di rafforzare il messaggio del cammino verso una società libera dalla violenza e dagli stereotipi di genere .

Nella serata del 25 novembre verrà illuminato di rosso Palazzo degli Elefanti e la fontana di piazza Giovanni XXIII raffigurante il “Ratto di Proserpina”, per “accendere una luce” su questo grave fenomeno della violenza sulle donne, anche attraverso una campagna di comunicazione visiva realizzata grazie al sostegno di società di affissioni stradali che hanno raccolto l’invito.

“Purtroppo quest’anno anche la data del 25 novembre è condizionata dalle restrizioni dovute alla pandemia – ha sottolineato Barbara Mirabella , assessora per le Pari opportunità -. Le limitazioni si sono ripercosse sugli eventi, che quest’anno non possono essere aperti al pubblico. Tuttavia la città di Catania ha voluto dimostrare la forza della rete, aggregata dall’Assessorato alle pari opportunità, con una serie di iniziative anche simboliche, ma comunque di grande efficacia comunicativa, poiché la lotta per la parità di genere non deve mai fermarsi: secondo un rapporto dell’Onu, la quarantena forzata che ha costretto decine di milioni di persone a rinchiudersi in casa per settimane ha causato un aumento degli abusi sulle persone più vulnerabili, compresi i minori. Lo stress della quarantena, l’incertezza economica e la vicinanza forzata con gli aggressori hanno scatenato le richieste di aiuto”.

L’invito è quello di condividere la campagna del comune di Catania “L’amore è un’altra storia”, pubblicando foto, video e completando la frase con il proprio messaggio personale contro la violenza, utilizzando gli hashtag: #lamoreèunaltrastoria #cataniaperledonne

Di seguito invece le iniziative che saranno organizzate per la giornata del 25 novembre e l’intera settimana, comunicate dalle associazioni al comune di Catania per creare un unico palinsesto da divulgare attraverso i canali di comunicazione dell’ente e le scuole. Gli eventi digitali potranno, inoltre, verranno condivisi sulla pagina FB dell’Assessorato alle pari opportunità.

Per conoscere gli eventi in programma, è consigliato collegarsi sul sito ufficiale del Comune di Catania.