Incidente a Nesima, travolta da un’auto: muore ragazza di 14 anni

Lo scorso mercoledì l'incidente nel quartiere di Nesima. Claudia, una delle due ragazze travolte da un'auto, ha perso la vita dopo 5 giorni di agonia

Claudia non ce l’ha fatta. La giovane 14enne muore dopo 5 giorni di agonia dopo l’incidente avvenuto nel quartiere di Nesima, a Catania, mercoledì 18 Novembre. Un’auto aveva colpito violentemente due ragazze. La corsa in ospedale le aveva separate: una è stata trasportata in codice rosso al Cannizzaro, l’altra, invece al Policlinico, riportando alcune fratture e un trauma cranico. Claudia aveva un quadro clinico assai compromesso e nelle ultime ore era stata trasferita all’ospedale San Marco, precisamente nel reparto Rianimazione Covid. L’equipe medica ha fatto tutto il possibile per salvarla, ma non c’è stato nulla da fare.

In queste ore amici e parenti hanno espresso l’ultimo ricordo per la giovane sui social. La madre ha scritto questo messaggio: “Abbiamo pregato fino all’ultimo ma niente, non c’è stata speranza! Non doveva andare così! Avevi ancora una vita davanti! Lo so che tu fino all’ultimo hai combattuto! E sei stata una grande guerriera! Anche se non meritavi tutto questo, alla tua piccola età! Adesso in celo sei la stella più bella! Ma questo non è un addio! NO! MA UN ARRIVEDERCI! R.I.P CLAUDIA RESTERAI PER SEMPRE NEI NOSTRI CUORI”.