Meteo Sicilia, nuova allerta arancione: “Temporali e forti venti, prudenza tra i cittadini”

Nuova allerta arancione in Sicilia nelle prossime ore: "Evitare l'utilizzo di mezzi di trasporto a due ruote e di stazione a ridosso dei corsi d'acqua".

Una nuova ondata di maltempo è prevista in Sicilia nelle prossimo 24-36 ore, in particolare sul versante orientale che, nelle ultime ore, è stato colpito da temporali e forte vento. Basti pensare alla parte meridionale della Calabria, in cui scene apocalittiche di maltempo hanno accompagnato gli ultimi due giorni, poi riversatosi sulla costa siciliana.

Una nuova allerta arancione è prevista per le prossime 36 ore sulla Sicilia Orientale, così come comunicato nel bollettino della Protezione Civile. Anche il Comune di Catania ha raccomandato massima prudenza ai propri cittadini, dopo le copiose piogge cadute nelle scorse ore notturne e diurne.

Un’allerta arancione bis quindi, così come scritto nella nota del comune etneo: “Per le prossime 24-36 ore la Protezione Civile Nazionale e Regionale prevede il persistere di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori Orientali e Ionici dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Si raccomanda vivamente ai cittadini di evitare l’utilizzo di mezzi di trasporto a due ruote e di stazione a ridosso dei corsi d’acqua“.