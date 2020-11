Bonus Sicilia per quasi 58 mila aziende: la lista dei beneficiari

Finalmente pubblicata dalla Regione la lista delle aziende beneficiarie del Bonus Sicilia. Ecco dove trovare la lista delle aziende e quanto spetta a ciascuna impresa.

Dopo mille difficoltà, tra click-day e problemi con il portale, è stata finalmente pubblicata la lista delle aziende ammesse e non al Bonus Sicilia. Il contributo a fondo perduto per le aziende messe in difficoltà dalla crisi economica riguarderà 57.960 imprese. Si tratta di un numero considerevole, ma in linea con le aspettative, se si considera che nei primi quattro giorni il Bonus aveva riscosso l’attenzione di oltre 10 mila imprese.

Bonus Sicilia: le aziende ammesse

La Regione Siciliana erogherà il contributo a fondo perduto in favore delle microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi dell’Isola. Secondo i dati trasmessi dall’Autorità regionale per l’innovazione tecnologica e resi pubblici dal dipartimento delle Attività produttive le istanze presentate online tramite la piattaforma SiciliaPei entro i termini previsti dall’avviso sono state 57.985, di cui 25, sono risultate non ammissibili per mancanza di requisiti.

Quanto spetta alle aziende

Considerata la dotazione finanziaria di 125 milioni di euro per il Bonus Sicilia, il contributo spettante a ciascun impresa richiedente è di 2.156,65 euro.

“L’importo che la Regione verserà direttamente nei conti correnti di tutte le imprese che hanno partecipato al bando – spiega l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano – è un effetto della ripartizione della dotazione finanziaria tra tutte le imprese per le quali l’attività istruttoria è conclusa ed è autorizzata la liquidazione. Si tratta dunque di un sostegno che, per quanto obiettivamente esiguo, potrebbe aiutare molti a resistere ai morsi di questa terribile crisi economica determinata dalla pandemia”.

Bonus Sicilia: la lista delle aziende ammesse

Contestualmente all’erogazione dei contributi la Regione Siciliana procederà allo svolgimento dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese per l’accesso al Bonus Sicilia.

L’elenco delle imprese ammesse e non ammesse a contributo è consultabile sul sito della Regione Siciliana e sul sito istituzionale del Po- Fesr www.euroinfosicilia.it. Il documento è in fase di pubblicazione.