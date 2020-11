Meteo Sicilia, temporali in arrivo: diramata allerta gialla

Il fine settimana si conclude all'insegna del maltempo. La Protezione Civile dirama la preallerta gialla su parte dell'Isola, ecco le previsioni nel dettaglio.

Continua l’ondata di maltempo sull’Isola. Le previsioni meteo Sicilia per la giornata di domani, sabato 21 novembre, prevedono piogge a carattere diffuso e temporali su tutta la parte orientale della regione. In ragione delle previsioni meteorologiche, inoltre, la Protezione Civile ha annunciato per la giornata di domani il livello di preallerta gialla nelle zone interessate. In particolare, si tratta dei seguenti quadranti: Sicilia Nord-Orientale, versante ionico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico e Bacino del Fiume Simeto.

Nel dettaglio, per la giornata di domani il meteo Sicilia prevede un avvio di giornata instabile sulle province meridionali dell’Isola, specie su Trapanese, Ragusano e Agrigentino. Tra pomeriggio e inizio serata, invece, precipitazioni più intense sul versante ionico dell’Etna, sul Siracusano e sugli Iblei orientali.

Le condizioni meteo Sicilia produrranno inoltre un generale abbassamento delle temperature, complice la perturbazione che al momento colpisce soprattutto il Sud della Penisola. L’intensità maggiore dei fenomeni temporaleschi si verificherà infatti in Calabria, dove la Protezione Civile ha diramato un livello di allerta rossa, e in Basilicata, Puglia e parte della Campania, dove il livello d’allerta è arancione. Solo degli strascichi di maltempo colpiranno l’Isola, ma sufficienti a produrre condizioni di instabilità su gran parte della regione.

Meteo Catania: le ultime previsioni

Come il resto del versante orientale, anch su Catania e provincia il meteo Sicilia prevede allerta gialla. In mattinata il cielo sarà sereno con delle lievi velature. Peggioramento, tuttavia, nel pomeriggio, dove si prevedono precipitazioni di moderata intensità.

Il meteo a Catania dovrebbe dare una mometanea tregua, infine, in serata, quando si prevede un cielo prevalentemente nuvoloso e con locali aperture. Il weekend si conclude quindi all’insegna del maltempo, con possibili temporali per il pomeriggio della giornata di domenica 22 novembre. Attenzione, infine, in serata, quando sono previste piogge anche a livelli intensi.