Meteo Sicilia, maltempo in arrivo: le previsioni per il weekend

Abbassamento delle temperature e rovesci sparsi previsti in Sicilia per il weekend, dopo la perturbazione che oggi colpirà l'intera penisola.

Forte maltempo in Italia previsto per il prossimo weekend, nelle giornate del 21 e 22 novembre. Parzialmente interessato anche lunedì 23 novembre. Aria fredda di diretta estrazione artica raggiungerà, infatti, l’Italia tra venerdì e sabato e, sebbene si tratterà di un passaggio di pochi giorni, darà vita a un vortice ciclonico sul Tirreno.

L’intensa perturbazione che si abbatterà oggi, venerdì 20 novembre, su tutta la Penisola, provocherà un sensibile e generalizzato abbassamento delle temperature, dovuto alle correnti fredde sparse tu tutto il territorio nazionale. Oltre al notevole calo termico, un vortice di bassa pressione recherà maltempo sulle regioni meridionali, oltre che condizioni particolarmente ventose al centro-sud. Attenzione particolare a Sardegna, Calabria e Sicilia dove si potranno avere nubifragi o piogge particolarmente abbondanti, con accumuli talora consistenti e possibili locali allagamenti o disagi.

Meteo Sicilia: prime avvisaglie invernali nel fine settimana

Si abbatteranno, dunque, sull’Isola i primi sintomi di un repentino cambiamento del quadro meteorologico ed i primi assaggi invernali, che si manifesteranno attraverso un graduale aumento della copertura nuvolosa, un generale intensificazione dei venti di Ponente, con raffiche più intense sui settori occidentali, ove si registrerà anche qualche pioggia in serata.

L’arrivo di piogge diffuse, insistenti e localmente anche intense, specie tra Catanese, Siracusano e Ragusano. Attese nevicate anche abbondanti sulla cima dell’Etna.

Meteo Catania: nel weekend piogge e rovesci

Se la giornata di oggi, venerdì 20 novembre, riserverà al capoluogo etneo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata, con associate deboli piogge e schiarite in serata, il weekend recherà invece con sé nubi in aumento e cieli molto nuvolosi, soprattutto nella giornata di sabato, 21 novembre. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata.

Stesso copione anche per domenica 22 novembre. Soltanto in serata si assisterà ad una attenuazione dei fenomeni con massime di 19° gradi e minime di 13°. Predominerà il vento dal Nord-est durante il weekend, con raffiche massime fino a 67 km/h Domenica.