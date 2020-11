Catania, niente rifiuti nei cassonetti il sabato: arriva nuova disposizione

Sospeso dalla settimana prossima a Catania il servizio di raccolta la domenica e nei giorni festivi. Di conseguenza, sarà vietato ai cittadini gettare i rifiuti nelle giornate di sabato e anche nei prefestivi.

A Catania, da giorno 22 novembre, non sarà più possibile gettare i rifiuti il sabato e nei prefestivi nei cassonetti stradali.

È quanto disposto dalla direzione Politiche per l’Ambiente in accordo con la ditta Dusty. In base alla nuova disposizione sarà sospeso il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani la domenica e nei giorni festivi, con il divieto a depositare i rifiuti nelle giornate di sabato e prefestivi.

Da giorno 22 novembre, quindi, sarà possibile conferire i rifiuti differenziati e indifferenziati nei cassonetti stradali esclusivamente dalle ore 18 alle 23 di ogni giorno escluso il sabato e i prefestivi. Ovviamente, questa regola è valida solo nelle zone servite con il sistema dei cassonetti di prossimità e non in quelle in cui vige il sistema del porta a porta. Il sistema porta a porta, infatti, non subirà alcun cambiamento.

La disposizione è stata adottata al fine di limitare i costi relativi allo smaltimento dei rifiuti nei giorni festivi con l’obiettivo di non appesantire ulteriormente le casse comunali.

Inoltre, lo smaltimento di mascherine, guanti e dispositivi di protezione individuale è un processo estremamente delicato e il loro conferimento in giorni diversi da quelli in cui è consentita la raccolta può causare gravi problematiche dal punto di vista igienico-sanitario.