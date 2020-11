Catania, il Comune cerca fotografi per bando MIBACT

Il Comune di Catania è alla ricerca di fotografi per un bando MIBACT. Ecco tutte le informazioni per inviare la propria manifestazione d'interesse.

Il Comune di Catania cerca fotografi professionisti. L’ente ha pubblicato un avviso sul proprio sito per acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’individuazione di soggetti destinatari di eventuale committenza nell’ambito della partecipazione al bando “Strategia Fotografia 2020” promosso dal MIBACT.

A chi è rivolto il bando

L’invito è rivolto a “fotografi affermati”, come espressamente richiesto dal Ministero, con un curriculum vitae che ne testimoni l’esperienza in ambito nazionale e internazionale. L’intenzione dell’Amministrazione Comunale è quella di acquisire i profili di professionisti che possano rientrare fra le figure indicate nel Bando del MIBACT, allo scopo di implementare le collezioni fotografiche già esistenti con nuove opere legate al patrimonio artistico, monumentale e culturale della Città.

Ciascun soggetto proponente potrà presentare una sola manifestazione di interesse. Le manifestazioni d’interesse, indirizzate al Comune di Catania – Direzione Cultura dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 13:00 del 23/11/2020 e potranno essere presentate: a mezzo PEC all’indirizzo comune.catania@pec.it; a mezzo posta tradizionale all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Catania, piazza Duomo. Farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo Generale.

Per ulteriori informazioni consultare l’avviso e il sito del Comune di Catania per eventuali allegati.