Pagamento pensioni dicembre: come ritirare l’importo

Pagamento pensioni dicembre: ecco il calendario, gli scaglionamenti e tutte le informazioni utile per ritirare l'importo alle poste o per riceverlo sul conto.

Pagamento pensioni dicembre: come per i mesi precedenti, anche per il prossimo, si continuerà con una procedura che punta al rispetto delle misure anti-contagio. Si prevedono, pertanto, pagamenti anticipati e scaglionati con un calendario ben preciso. Di seguito, tutte le informazioni per i pensionati che dovranno ritirare l’importo nelle prossime settimane.

Pagamento pensioni dicembre: il calendario

Per tutti coloro che si recheranno in ufficio postale, per ritirare l’importo della pensione, è previsto un calendario. Come per i mesi precedenti, il calendario – e dunque l’ordine di accesso – è stabilito sulla base dell’iniziale del cognome di chi dovrà ritirare la pensione. Qual è l’ordine previsto per il mese di dicembre? Ecco gli scaglionamenti:

cognomi A-B: mercoledì 25 novembre;

cognomi C-D: giovedì 26 novembre;

cognomi E-K: venerdì 27 novembre;

cognomi L-O: sabato 28 novembre;

cognomi P-R: lunedì 30 novembre;

cognomi S-Z: martedì 1 dicembre.

Si ricorda che, per chi non può andare a ritirare di persona la pensione o per tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni, è prevista la possibilità di ricevere l’importo della pensione direttamente a domicilio. Per poter usufruire del servizio agevolato, è necessario essere in possesso di una delega scritta.

Pagamento anticipato: a chi è rivolto

Anche questo mese, il pagamento anticipato dell’importo relativo alle pensioni di dicembre sarà rivolto solo ad alcune categorie. L’accredito della somma avverrà a partire dal 25 novembre 2020 sul conto degli interessati. A chi è riservata la misura?