Reddito di cittadinanza pagamento novembre: ecco le date per ricevere la somma e tutte le novità previste.

Sono disponibili le date per il pagamento di novembre del reddito di cittadinanza. Ricordiamo che dopo 18 mesi di percezione il reddito decade automaticamente. Chi, quindi, riceve il reddito da maggio 2019 ha esaurito già ad ottobre le 18 mensilità e dovrà quindi fare una nuova richiesta all’Inps per usufruire nuovamente del sussidio. Ma vediamo, nel dettaglio, come funzionerà l’erogazione del reddito nel mese di novembre.

Reddito di cittadinanza, pagamento novembre: ecco quando

Ecco, nello specifico, in quali date verrà erogato questo mese il reddito di cittadinanza:

15 novembre 2020: in questa data riceveranno il pagamento coloro che hanno richiesto il sussidio per la prima volta. Ma, dal momento che il 15 novembre cade di domenica, il pagamento avverrà, verosimilmente, il 14 novembre o il 16 novembre.

Come rinnovarlo

Come precedentemente accennato, chi riceve il sussidio da maggio 2019 ha esaurito, nel mese di ottobre, le 18 mensilità previste per l’erogazione. Quindi, così come accaduto ad ottobre, anche a novembre non sarà più erogata la ricarica a quanti hanno ricevuto ad ottobre il sussidio per il 18esimo mese consecutivo.

La domanda per l’ottenimento del sussidio può essere rinnovata ma il rinnovo non è automatico. Per continuare a percepire il reddito, infatti, bisogna presentare una domanda di rinnovo sul sito del ufficiale o su Inps online o presso un Caf, presentando il modello Isee aggiornato al 2020 e il modulo Sr180.

Ricordiamo, però, che bisogna rispettare un mese di sospensione. Chi, quindi, rinnoverà la domanda, questo mese non riceverà alcun pagamento. Ricomincerà a riceverlo normalmente e per 18 mensilità a partire dal mese di dicembre.

Taglio del 20% dell’importo: ecco in quali casi

A novembre è, inoltre, previsto un taglio fino al 20% dell’importo mensile erogato. Questo taglio si ha in due casi: