Pagamento pensioni dicembre 2020: come e quando ritirarle

Pagamento pensioni dicembre 2020: anche per questo mese sono previsti scaglionamenti, anticipi ed un calendario. Di seguito tutte le informazioni utili.

Anche per questo mese, alcuni pensionati potranno godere di pagamenti anticipati e scaglionati. Ecco come e quando gli interessati al pagamento pensioni dicembre 2020 potranno ritirare la somma.

Di fatto, è stato stabilito che il pagamento pensioni di dicembre 2020, oltre che la tredicesima pensionati 2020 avverrà dal prossimo 25 novembre al 1° dicembre 2020.

Perché? Con l’anticipo rispetto al consueto calendario Inps e lo scaglionamento si tenta di evitare assembramenti all’interno degli uffici e, di conseguenza, contagi.

A chi è riservato un pagamento anticipato?

Solo alcune categorie potranno godere dell’anticipo del pagamento pensioni dicembre 2020. Quali? L’accredito sul conto a partire dal 25 novembre, verrà riservato soltanto a:

titolari di libretto di Risparmio; titolari di conto BancoPosta; titolari di Postepay Evolution.

Per tutti gli altri, invece, la data di accredito della pensione di dicembre è per il 1° dicembre 2020.

Il calendario per chi si reca in ufficio postale

E per chi deve ritirare la pensione in contanti presso l’ufficio postale? In questo caso, gli interessati al pagamento pensioni dicembre 2020 dovranno consultare un preciso calendario. Questo, come quello degli scorsi, seguirò l’ordine dell’iniziale del cognome. Di seguito la suddivisione:

iniziale cognome A-B: mercoledì 25 novembre;

iniziale cognome C-D: giovedì 26 novembre;

iniziale cognome E-K: venerdì 27 novembre;

iniziale cognome L-O: sabato 28 novembre;

iniziale cognome P-R: lunedì 30 novembre;

iniziale cognome S-Z: martedì 1 dicembre.

Inoltre, anche questo mese, i cittadini di età pari o superiore ai 75 anni potranno godere di un’agevolazione: di fatto, questi potranno ricevere la pensione a domicilio. Questo servizio andrà tuttavia richiesto tramite una delega scritta direttamente a Poste Italiane.

Previsto aumento invalidità

Inoltre, per il pagamento pensioni dicembre 2020 è previsto anche un aumento delle pensioni di invalidità pari a 651,51 euro più il pagamento degli arretrati a partire dal 20 luglio.

L’aumento della pensione di invalidità spetterà solo ai: