Scuola in Sicilia: certificato e tampone negativo per rientrare in classe

Scuola in Sicilia: prima del rientro in classe gli alunni dell’Isola dovranno presentare un certificato rilasciato dal medico, dopo aver effettuato un tampone. A comunicarlo, con un decreto interassessoriale, sono l’assessore all’istruzione, Roberto Lagalla, e l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, che precisano: “La riammissione a scuola degli alunni, in caso di sospetto Covid-19, è subordinata all’attestazione rilasciata dal Medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, a seguito di esito negativo del tampone”.