Policlinico di Catania: aggressione e minacce al personale

Un uomo di 35 anni aggredisce personale al Policlinico di Catania: ferite guardie giurate e personale sanitario.

Aggressione e minacce al personale. L’episodio è avvenuto all’interno del Policlinico di Catania, dove un uomo ha rifiutato di farsi identificare in seguito all’arrivo in pronto soccorso scalzo e con i piedi insanguinati. In evidente stato di alterazione ha cercato di aggredire il personale medico e la vigilanza. In seguito ha fatto irruzione nell’area riservata ai codici rossi, dove si trovavano alcuni pazienti in attesa di essere visitati.

Con l’ausilio di alcuni poliziotti arrivati sul posto, l’uomo è stato bloccato attraverso la somministrazioni di alcuni farmaci. Tre guardie giurate e un operatore sanitario hanno riportato contusioni ed escoriazioni.

Il 35enne C.A è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e minacce ad incaricato di pubblico servizio. Successivamente hanno formalizzato la denuncia anche gli operatori le guardie giurate coinvolte nell’aggressione.