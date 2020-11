Covid-19, risale la percentuale positivi/tamponi: 356 i morti nelle ultime 24 ore

Oltre 25mila nuovi casi in Italia e altri 100 posti in terapia intensiva occupati. In Sicilia 27 nuovi decessi, Catania la più colpita tra i nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

Torna a risalire la percentuale tra i positivi al Covid-19 e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Secondo i dati odierni rilasciati dal Ministero della Salute, il rapporto è del 17,1% relativamente ai dati riscontrati, con una diminuzione netta dei tamponi effettuati nella giornata di domenica (oltre 147mila).

Il numero dei morti rimane drasticamente alto: sono 356, infatti, i decessi causati dal Coronavirus nelle ultime 24 ore, con altre 100 persone finite in terapia intensiva, per un totale di 2.849 posti letto occupati negli ospedali predisposti.

I nuovi casi di positività odierni sono 25.271, meno rispetto alla giornata di ieri, ma con altrettanti meno tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Continua a crescere, invece, il numero dei posti letto occupati in tutta Italia, raggiungendo la soglia del 49% dei posti disponibile lungo tutto lo Stivale; a superare la soglia limite del 40% dei posti sono ben 11 regioni in tutta Italia.

In Sicilia sono 1.023 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, su 8.458 tamponi effettuati all’interno dell’Isola, mentre 27 i decessi di persone positive al Covid-19. Catania raggiunge 359 persone positive nelle ultime 24 ore, mentre Palermo ne annovera 188 e Ragusa 161.