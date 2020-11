Covid-19, numeri in aumento in Italia: 455 morti nelle ultime 24 ore

In rapida ascesa i numeri dei decessi in tutto lo Stivale, mentre continuano a salire i numeri in Sicilia: Catania tra le province più colpite.

Continuano a salire inesorabilmente i numeri del Coronavirus in Italia, sia per quanto riguarda i decessi che i nuovi positivi nelle ultime 24 ore. È stato lo stesso Direttore Generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, ad aprire il report odierno per il Covid-19: “Rispetto a marzo, quest’oggi i numeri del Coronavirus riguardano tutto il territorio nazionale, da nord a sud. Tutto il Paese è colpito“.

Sono stati 34.505, infatti, i nuovi casi lungo tutto lo Stivale su oltre 219mila tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Torna a salire vertiginosamente anche il numero dei decessi, ben 455 morti rispetto ai 352 della giornata di ieri. Riempiti anche 99 nuovi posti letto in terapia intensiva, per un totale di quasi 2400 letti occupati su scala nazionale.

“L’incidenza è elevata in tutte le regioni, la curva cresce e dobbiamo stare attenti perché la situazione di disagio è generalizzata“, ha dichiarato Rezza.

25 sono invece i nuovi decessi in Sicilia, con 1.344 nuovi positivi riscontrati, per un totale di 18.526 attuali positivi. Catania ancora una volta tra le province più colpite, con 292 nuovi casi.