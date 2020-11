Pagamento pensioni dicembre 2020: arriva un maxi-assegno

Pagamento pensioni dicembre 2020: c'è una bella sorpresa per alcuni pensionati. In arrivo un maxi-assegno che verrà versato in anticipo.

Pagamento pensioni dicembre: è partito il countdown per ricevere il maxi-assegno di quest’anno, che per alcuni arriverà in anticipo.

Lo stato di emergenza continuerà, infatti, fino al 31 gennaio 2021. Questo comporterà per molti il pagamento anticipo delle pensioni: una cifra che arriverà prima sia per i correntisti di Poste italiane ma anche per chi è solito ritirarli in contanti.

Ma per il pagamento pensioni dicembre 2020 è prevista per alcuni una bella novità, senza dubbio positiva. Per la prima volta, alcuni pensionati potranno ricevere in anticipo un maxi-assegno. È, infatti, previsto per la fine di novembre il pagamento della rata delle pensioni di dicembre insieme alla quota della tredicesima.

Tredicesima in anticipo

Anche i pensionati, oltre ai lavoratori dipendenti, ricevono la tredicesima con l’assegno di dicembre. Questo maxi-pagamento avverrà in anticipo, già negli ultimi giorni di novembre. Nello specifico:

• Pagamento a novembre per chi ritira in contanti;

• Pagamento a novembre per chi riceve accredito su conto corrente postale;

• Pagamento l’1 dicembre per chi ha pensione accreditata in banca;

Tredicesima: a chi spetta?

La tredicesima ha un importo pari al 154,94 euro e verrà versato solo a coloro che non superano i 6.596,46 euro di importo. Il bonus tredicesima, seppur in misura ridotta, spetta anche a chi riceve una pensione annua compresa tra i 6.596,46€ ed i 6.751,40€;

Se il pensionato dovesse avere ulteriori redditi oltre alla pensione, questi non dovranno superare i 10.003,70 euro (se individuali) o i 20.007,39 euro (se coniugali).

Non è ancora stato reso noto il calendario con tutte le lettere e le date per ritirare la pensiona presso gli uffici postali, ma del resto ci troviamo ancora all’inizio del mese di novembre.