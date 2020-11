Mirabella Imbaccari, focolaio casa di riposo: 40 ospiti in strutture ospedaliere

Il sindaco del comune etneo, Giovanni Ferro, ha diffuso attraverso un video nella propria pagina facebook un aggiornamento relativo alla situazione all'interno del comune e della struttura che ospita anziani e operatori sanitari

Focolaio in una rsa di Mirabella Imbaccari. Il sindaco del comune etneo, Giovanni Ferro, ha diffuso attraverso un video nella pagina facebook del comune un aggiornamento relativo alla situazione all’interno del comune e della struttura che ospita anziani e operatori sanitari. Riguardo al bilancio complessivo riguardante il comune ha precisato: “Il bilancio è di 1 deceduto, 24 contagiati, il numero dei soggetti posti in isolamento fiduciario domiciliare sale invece a 70″.

Questi invece i numeri della Rsa di Mirabella Imbaccari colpita dai contagi di coronavirus, aggiornata all’1 novembre 2020: “40 ospiti sono adesso in strutture ospedaliere e 11 all’interno della struttura. 8 gli operatori della struttura che stanno continuando a lavorare e che sono risultati contagiati al Covid-19“. “Abbiamo fatto richiesta all’Asp di Catania di effettuare dei tamponi a tutti gli ospiti della struttura per accertare le condizioni di salute, il tutto a scopo precauzionale” ha poi aggiunto il primo cittadino. Il sindaco ha disposto anche la chiusura delle scuole nel territorio fino alla giornata di martedì per effettuare una sanificazione dei plessi scolastici.

Intanto la segreteria provinciale della Fials di Catania ha segnalato momenti di forte disagio nell’ospedale di Santa Venera di Acireale. “Momenti di forte disagio e difficoltà – si legge nel comunicato diffuso – perché sono giunte ambulanze con pazienti affetti da covid dalla Rsa di Mirabella Imbaccari, ma l’ospedale non è ancora attrezzato per accogliere pazienti che hanno contratto il virus e la prevista trasformazione in ospedale covid non è ancora avvenuta”