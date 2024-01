Influenza, sale l’allarme: aumentano i ricoveri per polmoniti gravi

Aumentano i casi di polmoniti gravi non dovute al Covid , ma conseguenze dell'influenza. Diversi ricoveri anche in terapia intensiva.

I casi di Covid sono in rapida discesa dopo il boom registrato a ridosso delle festività, ma gli ospedali rimangono in allerta per l’influenza. Infatti, quest’anno i virus influenzali stanno colpendo la popolazione italiana in maniera più decisiva anche rispetto al Covid, sia in termini di numeri che di gravità di sintomi.

Un terzo degli italiani colpiti dall’influenza a causa di virus respiratori. “Si conferma ormai la discesa dei ricoveri Covid – ha dichiarato il presidente del Faso, Giovanni Migliore –, ma la pressione sugli ospedali non accenna a diminuire per via dell’influenza“.

L’occupazione dei posti letto negli ospedali nazionali è diminuito rispetto alla settimana scorsa. In discesa anche i posti occupati nelle terapie intensive anche se la maggioranza riguarda i casi di ricovero per polmoniti gravi da influenza. Per quanto riguarda la Sicilia, si tratta della regione con il più basso tasso d’incidenza di casi di Covid.