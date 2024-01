Scoppia caldaia a bordo di una nave partita da Catania: muore 29enne

Il tragico episodio si è verificato su una nave in navigazione da Catania a Genova: la vittima è un marittimo di 29 anni.

Un forte boato proveniente dalla sala macchine ha provocato l’allarme e ha condotto al rinvenimento di un ufficiale a terra in una pozza di sangue.

Si tratta di un 29enne marittimo di origini turche che ha perso la vita a seguito dell’esplosione di una caldaia della sala macchine, a bordo della motonave Torc battente bandiera maltese partita da Catania e diretta a Genova.

A segnalare il drammatico incidente è intervenuto il comandante dell’imbarcazione, mettendosi in contatto con la capitaneria di porto del capoluogo ligure. La procura ha aperto un fascicolo e il pubblico ministero di turno Federica Paiola disporrà nelle prossime ore l’autopsia.

Saranno gli investigatori della guardia costiera a ricostruire la dinamica, i quali si metteranno a lavoro per capire in che acque è avvenuto l’incidente e se in sala macchine fosse tutto in regola. Per la salma disposto il trasferimento all’obitorio dell’ospedale San Martino di Genova.