Incendi in Sicilia: Regione e vigili del fuoco citati in Tribunale

Incendi Sicilia: citati la Regione Siciliana e i Vigili del Fuoco da parte di una donna e una coppia che hanno perso le case nei roghi.

Regione, protezione civile, comando forestale e vigili del fuoco sono stati chiamati a fornire risarcimenti a una donna di 49 anni e a una coppia di coniugi in seguito agli incendi dell’estate scorsa.

La donna ha visto andare in fumo la propria viletta a Palermo nella giornata del 25 luglio scorso e la coppia si è vista ridotta in cenere la villa a Borgetto.

Le parti citate dovranno comparire all’udienza del 24 maggio e il 25 giugno del corrente anno. La richiesta di risarcimento ammonterebbe a quasi 40mila euro per la donna 49enne, mentre per l’altra famiglia sarebbe ancora da quantificare.

La vicenda si svolge all’interno delle polemiche sorte tra la Regione e ministero della Protezione civile, visto che quest’ultimo aveva rifiutato la concezione dello stato di emergenza, con conseguente impossibilità di risarcimenti per i cittadini.

Nelle ultime ore salta fuori che il veicolo chiamato in soccorso della donna 49enne fosse sprovvisto sia di gas che di acqua. Infatti, secondo quanto riportato, il veicolo della protezione civile, giunto tra i primi sul luogo, era sprovvisto del carburante e dell’acqua per attivare le pompe antincendio. A tal proposito, sono dovuti intervenire amici e parenti della donna con piccoli tubi di irrigazione per cercare di spegnere l’incendio.