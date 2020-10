Bonus Covid, come e dove richiedere il sostegno a lavoratori e famiglie

L'Inps, dalle nuove ordinanze governative, erogherà diversi servizi per sostenere famiglie e lavoratori in questo difficile momento sanitario ed economico. Tra le diverse misure messe in campo anche il bonus covid.

In ottemperanza alle nuove disposizioni governative, è online una pagina sul sito ufficiale dell’Inps dedicata al bonus Covid, alle categorie interessate e a come richiederlo. Le misure tengono conto di sei servizi messi in campo per fronteggiare le ricadute economiche e sociali dell’epidemia in corso e per fornire supporto a cittadini, famiglie e lavoratori.

Si potrà dunque accedere a diverse opzioni:

Istanza per l’emersione di un rapporto di lavoro subordinato irregolare

Indennità 600/1000 euro

Indennità COVID-19 per lavoratori domestici

Reddito di Emergenza

Congedi COVID-19

Bonus baby sitting

Bonus Covid: a chi è rivolto?

Il servizio dell’Inps dedicato alle categorie maggiormente colpite dall’emergenza Covid permette di inoltrare domande all’ente per accedere alle varie indennità messe a disposizione. La domanda risulta essere onnicomprensiva per alcune specifiche categorie di lavoratori, quali:

stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori turismo e stabilimenti termali;

stagionali di settori diversi da turismo e stabilimenti terminali;

autonomi occasionali;

intermittenti;

lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

incaricati di vendita a domicilio;

lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e un reddito derivante non superiore ai 35.000 euro;

lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e un reddito derivante non superiore a 50.000 euro.

La norma di sostegno economico al reddito, introdotta dal decreto legge n. 104/2020, prevede l’erogazione di un bonus onnicomprensivo pari a 1.000 euro.

Bonus Covid: le altre misure

Sono previste inoltre le indennità per lavoratori domestici, destinata ai non conviventi con il datore di lavoro; il reddito di emergenza (REM) istituito a favore dei nuclei familiari in difficoltà; i congedi COVID-19 indennizzati per la cura dei figli minori, fruibile continuativamente o frazionatamente per un periodo massimo di 30 giorni da uno dei genitori; e il bonus baby sitting in alternativa al congedo parentale, per richiedere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di assistenza agli infanti.

Chi ha beneficiato in passato di indennità per Covid-19 e rientra nelle categorie su indicate, anche a seguito di un riesame, non deve presentare nuova domanda giacché il bonus sarà erogato d’ufficio dall’Inps. Coloro che invece non hanno mai presentato una domanda accolta devono inoltrare istanza.

Ulteriori informazioni e come accedere ai diversi servizi sono disponibili sul sito internet ufficiale dell’Inps.