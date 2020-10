Catania, dopo sessant’anni si ristruttura il campo di Nesima: sarà pronto nel 2021

Dopo sessant'anni dalla sua realizzazione, si interviene per ristrutturare il campo di Nesima: il progetto prevede una tribuna da 700 posti.

Sessanta anni dopo la sua realizzazione, il vecchio campo di Nesima, è prossimo alla sua completa ristrutturazione che lo farà diventare fiore all’occhiello dell’impiantistica calcistica cittadina e punto di riferimento per una zona periferica permeata da sacche di degrado economico e sociale. È in corso di svolgimento, infatti, la procedura di gara per assegnare i lavori di riqualificazione della struttura che consiste in un campo di calcio a misure regolamentari, con una tribunetta di circa 700 posti, due campi di calcetto, spogliatoi e torri faro per l’illuminazione.

A parte la zona di Nesima, dove oltre al campo, nel programma dell’Amministrazione Comunale vi è anche la riqualificazione con fondi comunitari e statali, per l’inizio dei lavori, del grande palasport e della piscina, riguardano infatti, anche il Campo Scuola di atletica leggera a Picanello, il PalaCatania nei pressi di Corso Indipendenza, il campo di rugby Paolone di Santa Maria Goretti oltre a un programma di diversi altri impianti sportivi su cui si sta lavorando sia per le progettazioni che per l’esecuzione dei lavori di adeguamento.

La procedura di gara per i lavori al campo di Nesima, prevede che entro il prossimo 28 ottobre vengano presentate le buste per l’aggiudicazione dell’appalto, così da potere aprire il cantiere nei primi giorni del nuovo anno. Nel campo di calcio di Nesima, attualmente le superfici da gioco necessitano di radicali interventi manutentivi e di riqualificazione, per via della carenza di manutenzione degli anni scorsi.

Il progetto esecutivo, curato dai tecnici comunali, prevede, la riqualificazione attraverso l’adeguamento delle dimensioni dell’attuale campo di calcio con le prescrizioni della FIGC, in modo da poter ospitare anche gare di serie D. Dalla polverosa terra battuta, il manto di gioco verrà trasformato in erba artificiale. Analogamente i due contigui campi di calcetto verranno riqualificati e anch’ essi allestiti con erba artificiale. Verrà completamente restaurata, inoltre, la tribunetta per il pubblico; rifatti gli spogliatoi; migliorata la funzionalità dell’impianto di illuminazione, con il rifacimento dei servizi elettrici e idrici.

Secondo le previsioni, il nuovo campo di Nesima, completamente ristrutturato, verrà consegnato al Comune alle fine del 2021.