BRT-U, nuovi orari: servizio attivo anche la sera

BRT-U con nuovi orari anche per la sera, dopo che nelle prime settimane di servizio diversi utenti avevano lamentato problemi per la durata ristretta alla mattina.

Il nuovo servizio BRT-U, che collega la cittadella universitaria al centro storico, prolunga gli orari di attività. Il percorso previsto va da via Roma a via Santa Sofia e l’accesso a bordo è gratuito per gli studenti in possesso dell’abbonamento AMT (per gli universitari, il costo è di 15 euro annuali).

I nuovi orari vanno dal lunedì al sabato, dalle 7 del mattino fino alle 20, dopo che diversi studenti avevano lamentato problemi per il servizio in precedenza attivo solo la mattina. Oltre 12 ore di servizio, dunque, per un mezzo di trasporto che all’inizio non ha riscosso la simpatia degli utenti universitari, che avrebbero preferito il proseguimento del servizio metro Shuttle, negli ultimi anni diventato sempre più efficiente e poi sostituito.