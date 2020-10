CALCIO CATANIA – Torna il derby col Palermo: dove vederlo in diretta TV

Calcio Catania e Palermo tornano a incontrarsi sul rettangolo di gioco in una gara ufficiale dopo sette anni. Dove vedere la partita in diretta.

Sono passati un bel po’ di anni dall’ultima volta e il prestigio della lega è minore, ma per il cuore dei tifosi l’emozione è la stessa. Il derby tra Calcio Catania e Palermo, valido per il campionato di Serie C, torna a giocarsi sul rettangolo verde. E lo fa in diretta TV.

La gara si giocherà lunedì 9 novembre alle ore 21 e sarà trasmesso da Rai Sport, come comunicato dalla Lega Pro. I rossazzurri e i rosanero si incontreranno alla nona giornata di campionato, a sette anni dall’ultimo incontro tra le due squadre, risalente al 21 aprile 2013, quando entrambe militavano ancora in Serie A.

Delle 84 gare giocate finora tra Serie A e Coppa Italia, il Palermo ne ha vinte 25, leggermente di più del Calcio Catania, fermo a quota 20. Memorabili, però, alcune vittorie della compagine etnea, come quella del 2009 in cui la punta etnea Peppe Mascara segnò un incredibile goal da centrocampo quando si stava già sullo 0-2 per il Catania, realizzando il “goal che vedranno anche a Tonga”, come commentò un incredulo Compagnoni. Una prodezza sportiva diventata leggenda anche fuori dalla Sicilia.

Meno di un mese, quindi, per il ritorno del derby siciliano. Occhi puntati sul rendimento delle due squadre, anche se qualsiasi pronostico e condizione non potrà che influenzare solo minimamente la preparazione di una gara che da sempre fa testo a sé.