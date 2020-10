Tirocini Medicina e Professioni Sanitarie: le novità secondo il Dpcm di ottobre

Chiarimenti su formazione specialistica e i tirocini delle professioni sanitarie e medica: ecco cosa dice il nuovo DPCM di ottobre.

In seguito alla pubblicazione del nuovo DPCM del 13 ottobre, sono state chiarite anche alcune questioni relative alle facoltà di Medicina e Professioni Sanitarie. Nella fattispecie sono state puntualizzate le modalità di svolgimento dei tirocini e della formazione specialistica.

Come si può leggere sul testo ufficiale del decreto, disponibile integralmente sulla Gazzetta Ufficiale, la formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni mediche e sanitarie possono proseguire anche in modalità non in presenza.