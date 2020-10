Stop a feste private, chiusura anticipata per alcuni locali: tutte le regole del nuovo Dpcm

Nella notte è giunta la firma del nuovo Dpcm: tante le novità introdotte. Scopriamo insieme le nuove misure restrittive previste dal testo.

Questa notte, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato il nuovo Dpcm: all’interno di questo, le nuove misure volte ad arginare la diffusione del Coronavirus. La firma è arrivata dopo aver ricevuto un riscontro dalle Regioni sul testo finale proposto dal governo. Per quanto tempo saranno valide le nuove restrizioni? Secondo alcune fonti di governo, le nuove misure resteranno in vigore almeno per i prossimi trenta giorni.

Le misure del nuovo Dpcm

Il Dpcm firmato da Conte e Speranza modificherà nuovamente alcune abitudini dei cittadini italiani. Il testo prevede, infatti: