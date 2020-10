Amazon Prime Days 2020: tutte le offerte da non perdere

Già da qualche sono iniziati gli Amazon Prime Days 2020: due intere giornate di sconti e offerte su moltissimi articoli.

Hanno inizio oggi gli Amazon Prime Days 2020, l’evento annuale promosso da Amazon con 36 ore di offerte su moltissimi articoli in catalogo e rivolto agli abbonati al servizio Prime. Quest’anno, con un po’ di ritardo causato dall’emergenza sanitaria (le precedenti edizioni dell’iniziativa si sono sempre tenute nel periodo estivo, precisamente nel mese di luglio), i Prime Days si terranno 13 e 14 ottobre. Già da oggi, infatti, sono disponibili in catalogo numerosi articoli a un prezzo scontato.

Amazon Prime Days 2020: le offerte da non perdere

Amazon Prime Student

Per tutti gli studenti universitari, che vogliono usufruire delle super offerte lanciate per gli Amazon Days, è possibile iscriversi a un abbonamento a prezzi agevolati. Si tratta di Amazon Prime Student, lo speciale programma dedicato agli studenti iscritti a un corso di studio universitario.

Il programma ha un costo di 18 euro all’anno, ma prima è possibile sfruttare 90 giorni di abbonamento senza costi aggiuntivi. Terminato questo periodo, lo studente potrà decidere se attivare l’abbonamento o meno. Per attivare Amazon Prime Student, bisogna essere iscritti a un istituto di istruzione superiore che si trovi in Italia ed essere in grado fornire la prova d’iscrizione (tassa scolastica o tassa universitaria) e l’abbonamento può essere rinnovato annualmente allo stesso prezzo per tutta la durata degli studi universitari. Inoltre, a giorni Amazon lancerà degli sconti speciali per i suoi utenti Prime.