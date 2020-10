Catania, riaprono gli asili nido comunali: misure di sicurezza anti-Covid

Annunciata dall'assessore alle politiche sociali Giuseppe Lombardo la riapertura degli asili nido comunali. La riapertura avverrà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza al fine di garantire la tutela dei bambini e di tutto il personale.

Martedì 13 ottobre verranno riaperti gli undici Asili nido comunali nel pieno rispetto delle norme di indirizzo emanate dal Ministero per l’emergenza Covid al fine di una ripresa delle attività in presenza. Lo rende noto l’assessore alle politiche sociali Giuseppe Lombardo. Le attività inizieranno alle ore 7.30 per concludersi alle ore 14,00, cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì.

“Per garantire il principio di salute di comunità – ha spiegato l’assessore Lombardo – è stato predisposto un patto di corresponsabilità che verrà fatto firmare alle famiglie, al fine di garantire i bambini e gli operatori, attuando comportamenti adeguati e rispettosi delle regole previste dalle normative ministeriali anti Covid. La riapertura degli Asili nido rappresenta, in questo particolare momento storico, un segnale positivo di ripresa dell’attività socio-scolastica pur nelle difficoltà oggettive del contesto emergenziale.”

Particolare attenzione alla sicurezza dei minori e del personale è stata data dall’Amministrazione Comunale a tutte le sedi degli asili nido, adeguatamente attrezzati di tutti i dispositivi di protezione individuale. Le educatrici si prenderanno cura dei bambini, suddivisi in piccoli gruppi, mettendo in atto un progetto educativo finalizzato al benessere e potenziamento cognitivo, emotivo e sociale dei piccoli.

I locali degli asili nido sono stati tutti igienizzati e saranno oggetto, ogni sabato, di attente operazioni di pulizia e sanificazione, effettuate da personale specializzato, con l’ausilio di particolari apparecchiature. Sono stati organizzati percorsi per ingressi ed uscite scaglionati, nonché aree ben definite in cui si favoriranno attività ludico ricreative per piccoli gruppi di bambini. Il personale ausiliario è adeguatamente formato per avere un ruolo di sostegno alle varie attività delle educatrici.

È ancora possibile iscrivere bimbi da o a 3 anni fino al prossimo 31 dicembre: modalità e informazioni sul sito internet istituzionale del comune di Catania.