Catania, mezzi di trasporto gratis per persone con disabilità: come fare domanda

Catania: le persone con disabilità potranno usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici. Ecco come fare per inviare la richiesta al Comune di Catania.

Il Comune di Catania comunica che cittadini con disabilità residenti nel Comune di Catania, in possesso di certificazione di invalidità per almeno il 74% (per almeno il 67% se l’invalidità è stata riconosciuta prima del 10/3/1992), o equiparati, possono presentare istanza presso i rispettivi Municipi di appartenenza, entro il 27 ottobre 2020, per il rilascio di tessera di libera circolazione sui mezzi A.S.T. valida per l’anno 2021.

Come fare domanda

La richiesta dovrà essere inoltrata ai Municipi competenti per residenza, sottoscrivendo l’apposito modulo debitamente compilato in ogni sua parte, reperibile presso i Municipi e scaricabile online dal sito www.comune.catania.it – Sezione Avvisi.

Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi agli stessi Municipi competenti. Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre il termine perentorio di scadenza del 27 p.v., nonché tutte le istanze che al momento della presentazione, risultassero incomplete.