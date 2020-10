UNICT – Abbonamento metro per studenti: le info per ritirarlo e attivarlo

La consegna degli abbonamenti Metro-FCE su tessera per gli studenti dell'Ateneo catanese partirà da oggi, lunedì 5 ottobre. Gli abbonamenti potranno essere abilitati allo sportello della stazione di "Catania Borgo" in Via Caronda.

A partire da oggi, lunedì 5 ottobre, l’Ateneo catanese provvederà con la consegna degli abbonamenti Metro – FCE su tessera. Gli studenti che risultano regolarmente iscritti all’anno accademico 2020/21 ma non sono ancora in possesso della Carta dello studente, la Creval Prepaid Card Unict, e che hanno già versato la quota prevista di 15,00 euro per l’abbonamento annuale, dovranno presentarsi in Via Caronda, presso la stazione “Catania Borgo” per la stampa dell’abbonamento su tessera, rispettando la seguente calendarizzazione:

Lunedì 5 e martedì 6 ottobre, ore 8-17:30: cognomi A-L;

Mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, ore 8-17:30: cognomi M-Z.

Da venerdì 9 ottobre gli studenti potranno presentarsi allo sportello negli orari di apertura: dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 17:30.

Gli studenti in attesa delle tessere, sino al 17 ottobre, potranno usufruire dei servizi della Metropolitana esibendo l’attestazione del pagamento effettuato, disponibile nella sezione “Tasse, contributi e Pagamenti” del Portale Studenti.

Gli studenti regolarmente iscritti all’anno accademico 2020/2021 già possessori della Carta dello Studente, dovranno presentarsi, previo pagamento della quota di 15,00 euro, dovranno presentarsi presso la stazione “Catania Borgo” per l’attivazione dell’abbonamento sulla propria carta.

Gli abbonamenti per gli studenti a tariffa agevolata, per metropolitana e autobus, potranno essere acquistati fino al 30 novembre 2020, ma avranno tutti validità dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021, indipendentemente dalla data di pagamento, ritiro o attivazione.