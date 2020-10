Librino, ripulito l’anfiteatro di viale Castagnola: era in disuso da anni

Un intervento di pulizia straordinaria voluta dall'Amministrazione di Catania è stato messo in atto. Lo scopo? Rendere utilizzabile l'anfiteatro di Viale Castagnola.

Su disposizione dell’Amministrazione Comunale un intervento integrato di pulizia straordinaria e ripristino dell’anfiteatro di Viale Castagnola, a LIbrino, nei pressi la parrocchia Resurrezione del Signore è stato effettuato dalla Dusty/Energetikambiente e dalla Multiservizi, con la supervisione del capo di gabinetto Giuseppe Ferraro.

L’intervento che per due giorni ha impegnato una ventina di unità di personale delle due aziende esecutrici per contro del comune è stato sollecitato dalla “Rete Sociale Librino” e dal Coordinamento Catanese del Volontariato che si sono anche impegnati direttamente negli interventi di pulizia con l’obiettivo, condiviso dall’Amministrazione Comunale, di rendere subito utilizzabile l’anfiteatro di Viale Castagnola.

La struttura infatti è stata per parecchi anni in disuso, per via della notevole quantità di materiale inerte abusivamente scaricato e delle numerose erbacce cresciute disordinatamente nei gradoni, da cui l’anfiteatro è stato finalmente liberato.