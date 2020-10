CALCIO CATANIA – Arriva un nuovo attaccante: ufficiale Emmausso

Nuovo elemento offensivo per il Calcio Catania: biennale per Michele Emmausso, ultima stagione trascorsa a Vibo Valentia e di ottima prospettiva.

Nuovo attaccante tra le fila rossazzurre, grazie all’ufficializzazione del nuovo giocatore del Calcio Catania Michele Emmausso. L’atleta offensivo arriva, sotto la guida di mister Giuseppe Raffaele, dopo aver trascorso l’ultimo campionato con la maglia della Vibonese del presidente catanese Caffo.

9 reti e 25 presenza il suo ultimo bottino in Lega Pro, giocando proprio nello stesso girone dei rossazzurri. Attaccante giovane, classe ’97, dotato di grande fisico e atletismo, può giocare sia come esterno d’attacco che come punta centrale, ruolo attualmente ricoperto da Sarao e Pecorino.

Un rinforzo richiesto dal tecnico e che potrà dargli maggiori garanzie realizzative, oltre che svariate possibilità sul fronte del modulo. L’attaccante arriva dopo l’ufficializzazione di un altro esterno offensivo, Enrico Piovanello, arrivato in prestito dal Padova. Questo il comunicato della società di via Magenta sul proprio sito ufficiale:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Vibonese Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Emmausso, nato a Napoli il 4 agosto 1997. L’attaccante, che nella scorsa stagione con la squadra calabrese ha realizzato 9 reti e firmato due assist sommando 25 presenze, ha sottoscritto un contratto biennale con opzione a favore del nostro club per la stagione 2022/23. Dopo gli esordi in ambito dilettantistico in Campania, l’esterno partenopeo ha completato la formazione calcistica nella Primavera del Genoa. Successivamente, ha indossato anche le maglie del Taranto, del Siena, della Reggina e del Cuneo. Emmausso sarà a disposizione di mister Raffaele in occasione della seduta d’allenamento in programma lunedì pomeriggio“.