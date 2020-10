CALCIO CATANIA – Ufficiale l’arrivo di Piovanello alla corte di Raffaele

Ufficializzato l'arrivo del nuovo giocatore offensivo: negli ultimi anni ha vestito le maglie di Bari e Padova tra serie dilettantistica e professionismo.

Mancava solo l’annuncio ufficiale, che è arrivato in mattinata attraverso il comunicato della società rossazzurra: Enrico Piovanello è un nuovo calciatore del Calcio Catania. Il giovane attaccante esterno arriva in prestito dal Padova, con gli etnei che hanno battuto la concorrenza di altre società.

Ex Bari, dove ha collezione in Serie D 34 presenze, 3 goal e 4 assist, nell’ultima stagione è tornato in veneto giocando diverse partite in Serie C, esordendo tra i professionisti con la maglia del cuore e della sua città natale, lo scorso novembre. Questo il comunicato ufficiale della società rossazzurra:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Calcio Padova il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Piovanello, nato a Padova il 20 aprile 2000. Con la squadra biancorossa, l’attaccante veneto ha completato la trafila nel settore giovanile e successivamente ha esordito tra i professionisti nel 2017/18, stagione caratterizzata dalla promozione diretta in B e dalla conquista della Supercoppa di Serie C. Nel 2018/19, vittoriosa parentesi con il Bari in D: 34 presenze, 3 gol e 4 assist nell’annata conclusa con il ritorno della formazione pugliese nel calcio professionistico. Con il ritorno al Padova, ulteriori in terza serie e in Coppa Italia. Piovanello indosserà la maglia numero 17“.