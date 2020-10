Catania, a mare fino a ottobre: spiagge libere ancora aperte

Il Comune di Catania mantiene aperte le spiagge libere, con i servizi balneari in esse inclusi, fino alle prime domeniche di ottobre. Soddisfazione dall'assessore al Mare.

Stagione balneare prolungata a Catania, dove i servizi delle spiagge comunali rimarranno attivi fino a quasi metà ottobre. Opportunità di cui hanno già approfittato, dall’inizio della stagione estiva e fino al primo ottobre, oltre 228 mila i bagnanti, che hanno preso la tintarella nelle tre spiagge libere comunali della Playa, attrezzate con sistemi moderni. Inoltre, ha riscosso un buon successo l’iniziativa comunale di allestire un’area attrezzata per i cani: ben 470 amici a quattro zampe al fianco dei loro padroni si sono recati negli spazi dog-friendly della spiaggia n. 2.

Sono questi i dati che fotografano l’apprezzamento di cittadini e turisti per le strutture balneari di viale Kennedy. Si tratta di numeri ancora destinati a crescere con gli ultimi scampoli della stagione balneare. E chi volesse ancora prolungare la stagione estiva con qualche altro tuffo in mare o semplicemente per abbronzarsi ancora un po’, potrà fruire del servizio, nella spiaggia libera n.2, sino a domenica 4 ottobre e fino all’11 ottobre nella n. 3.

L’assessore al Mare Michele Cristaldi ha seguito da vicino tutti i lavori preparatori e di “messa a punto”, monitorando costantemente le attività estive apportando, laddove necessario, correttivi per venire incontro alle esigenze di quanti hanno usufruito degli accessi liberi al mare e dei relativi servizi nel litorale sabbioso. Con l’importante novità rappresentata dall’area recintata per i cani all’interno della struttura n.2, affidata a un’associazione che svolge servizi a tutela degli animali in regime di volontariato, senza costi per il Comune.

“Le nostre strutture comunali – ha detto l’assessore Cristaldi – grazie al forte input dato nei mesi scorsi dal sindaco Salvo Pogliese, sono state in grado di aprire puntualmente i lidi e offrire un alto standard di pulizia, decoro, servizi. Siamo fieri dei risultati raggiunti con un grande lavoro di squadra e un tour de force affrontato anche in piena emergenza covid nell’interesse esclusivo dei nostri concittadini, che avevano diritto a non rinunciare alla stagione balneare, soprattutto dopo i mesi di lockdown e ristrettezze anche economiche. E la risposta non si è fatta attendere, con il grande apprezzamento dimostrato da quanti si sono recati alla Playa, unito a un forte senso di responsabilità che ci sprona a lavorare per il futuro con sempre maggiore impegno e determinazione”.