Sicilia, torna “Le vie dei tesori 2020”: date e info dell’iniziativa

Continua l'evento Le vie dei tesori, un'incredibile opportunità per visitare mete suggestive e anche poco conosciute dei nostri luoghi più amanti. Anche ad ottobre non ci si ferma ed è possibile visitare in tutto sette città, nel completo rispetto delle norme anti-contagio.

Le norme anti-Covid

La manifestazione sarà svolta nel pieno rispetto delle misure anti-contagio con gli ingressi contingentati e preferibilmente su prenotazione; le visite guidate e le passeggiate saranno effettuate in modalità audio registrato ascoltabili direttamente dal proprio telefono quando non sarà possibile avere la guida in presenza; tutti gli operatori e volontari avranno le protezioni individuali. Inoltre, nei luoghi chiusi è obbligatoria la mascherina per i visitatori, salvo la possibilità di mantenere un metro di distanza; chi presenta sintomi o febbre non può accedere alle visite; saranno disponibili erogatori gel per la sanificazione delle mani.

Le date e i luoghi visitabili da ottobre a novembre