Linea Blu torna a Catania per una puntata: avvistata la troupe [FOTO]

Linea Blu registra una nuova puntata all'Oasi del Simeto: lo storico programma Rai racconta un'altra delle bellezze naturali del catanese.

Linea Blu, lo storico programma televisivo impegnato nel raccontare le bellezze e le fragilità del mare italiano, torna in Sicilia; più precisamente, nel catanese. La troupe, infatti, assieme alla conduttrice Donatella Bianchi, è stata avvistata durante la giornata di ieri, intenta a registrare una nuova puntata presso l’Oasi del Simeto. Con molta probabilità, come si legge sulla pagina di Legambiente Catania, la puntata andrà in onda su Rai 1 il prossimo 24 o 30 ottobre.

La stessa Bianchi, in questi giorni, si trova in giro per il catanese. Lo scorso 27 settembre, infatti, è stato possibile seguirla sui social per le strade di Aci Trezza: ha infatti visitato il Cantiere Rodolico, immortalando le generazioni di maestri d’ascia appartenenti alla storica famiglia.